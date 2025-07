Netanyahu: "Ho candidato Trump al Nobel per la pace"

Benjamin Netanyahu si è recato alla Casa Bianca per una cena col presidente Usa ed ha comunicato di aver candidato Donald Trump al Nobel per la pace. Il Presidente Usa ha detto ai media: ''Gli iraniani vogliono incontrarci per trovare un accordo".

Dazi in aumento per Giappone e Corea Del Sud: Il presidente americano ha pubblicato sul suo social le missive inviate a Paesi ritenuti non collaborativi. nel mirino Giappone, Corea del Sud, Serbia, Myanmar, Laos, Sudafrica, Malesia, Kazakistan, Cambogia, Thailandia, Indonesia e Bangladesh.