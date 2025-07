Matino: "Offishina" cambia mission, diventa bottega

FRANCESCO GRECO - Fra Apicio e Artusi. Sapori, profumi, colori sospesi tra mare e terra. Declinazioni originali, innovative, intriganti. Sperimentazione e ricerca continua. Che diventano seduzioni del palato e dello spirito.

Eccone alcune: salumi di pesce, ragù di polpo, carbonara di mare, salse fermentate, ketchup di frutta, bottarga vegana…

Metamorfosi di un locale un sacco trendy, iconico, apprezzato da italiani e stranieri, da ben 23 anni un punto fermo nel panorama eno-gastronomico del Mezzogiorno e nazionale, grazie alle sue ardite sperimentazioni, la valorizzazione del km zero la cui disponibilità è ricca, praticamente infinita, la costante contaminazione tra tradizione e futuro, il coraggio nel perseguire tale filosofia che da aziendale diventa esistenziale.

“Danilo Osteria Creativa” e "Offishina" (pluripremiato, da Forbes a Italy Food, etc.) a Matino (Lecce) vivono una “crisi” di crescita, che prova a gestire cambiando mission: da ristorante diventa una bottega aperta sul mondo multipolare, con le sue innovative proposte: in una prima fase apparirà sui mercati al web e inseguito affiancherà botteghe materiali, quelle dove socializzi e ti intrattieni con gli altri.

Il mutamento è già in atto, l’azienda di Danilo Romano dal prossimo autunno lavorerà per rafforzarlo e radicarlo al meglio, intensificando gli sforzi e dedicandosi esclusivamente a questa declinazione.

“E’ una novità molto importante – premette il ristoratore pugliese - questa sarà l’ultima estate in cui sarà possibile mangiare nel nostro ristorante a Matino”.

Si spieghi meglio, la sua folta e storica clientela è in ansia e vuol sapere i dettagli…

Dopo 23 anni di attività, oggi 8 luglio celebreremo il compleanno di quello che all’epoca si chiamava “Gusta e Degusta” e che, nel tempo, è diventato “Danilo Osteria Creativa”, un punto di riferimento per la cucina di mare creativa nel Salento.

Urge un pò di background…

In questi anni, abbiamo accolto migliaia di turisti, italiani e stranieri, e grazie al loro entusiasmo ci siamo spinti sempre più in là nella sperimentazione.

Che scuola di pensiero avete praticato?

La nostra filosofia è sempre stata quella di valorizzare al massimo la materia prima, rispettandola e sfruttandola completamente per creare piatti sostenibili e prodotti capaci di essere conservati e gustati tutto l’anno.

Spesso avete fatto proposte azzardate, entrate nel menù della vostra Osteria, gradite da clienti sempre più fidelizzati… E’ vero, non ci siamo fermati ai sapori del Salento: abbiamo creato ingredienti introvabili altrove, come il nostro esclusivo Tabacco Marino® e ideato degustazioni top secret per sorprendere anche i palati più curiosi.

I salumi di pesce sono stati una delle vostre creazioni più originali e indovinate, un’idea scagliata nel futuro…

Un'idea troppo futuristica per gli inizi degli anni duemila, ma che oggi, a distanza di più di vent'anni, ha conquistato sempre più il panorama gastronomico nazionale e internazionale.

Altre proposte divenute iconiche che diverranno dei brand?

Tra i prodotti che verranno commercializzati ci saranno: il ragù di polpo nato nel 2004 per abbinare il primo vino rosso servito freddo, la carbonara di mare con ricci e Spadino® (la pancia di pesce spada stagionato), le salse fermentate piccanti, i ketchup di frutta e la prima bottarga vegana, pensata per chi sceglie un’alimentazione vegetale ma non vuole rinunciare all’esperienza intensa e sapida tipica di questo ingrediente.

E quindi cambiate pelle per crescere ancora?

Quella che potrebbe sembrare una chiusura è, in realtà, un’evoluzione: a partire dall’autunno, trasformeremo il nostro ristorante in un laboratorio satellite produttivo di Offishina®, dove realizzeremo artigianalmente salse, condimenti e prodotti nati dalla nostra esperienza nel campo della fermentazione. Vogliamo così soddisfare le tante richieste di clienti italiani e stranieri che desiderano portare a casa un pezzo di Salento e dei nostri sapori unici. La vendita? Attualmente sarà on-line e rivolta al settore ho.re.ca, presto anche in negozi fisici.

Intercettate una domanda che già esiste?

La domanda è stata costante, così nel 2015 siamo arrivati a creare Offishina®, un'azienda artigianale che produce e distribuisce insaccati e condimenti di mare non solo in Italia ma anche all'estero. Questi mercati hanno apprezzato la nostra qualità artigianale e anche loro sono desiderosi di poter servire e distribuire le nostre specialità innovative.

Sono quindi le ultime settimane in cui si può mangiare da voi?

Le prenotazioni per quest’ultima estate sono già numerose: chi vuole assaporare un’ultima volta i nostri piatti iconici deve affrettarsi. Siamo felici di accogliere chiunque voglia salutarci prima di questo importante cambiamento.