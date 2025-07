Nuova Jeep Compass: la libertà cambia forma. E si presenta a Bari con Maldarizzi Automotive

Bari, 18 luglio 2025 – Ha il cuore elettrico, il design italiano e l’anima ribelle che da sempre distingue ogni Jeep. La nuova Compass è arrivata a Bari e lo ha fatto con stile al reveal firmato Maldarizzi Automotive che si è tenuto ieri nel verde sconfinato di Villa Romanazzi Carducci. Un luogo perfetto per rendere l’idea di una nuova avventura urbana e sostenibile.L’evento organizzato dallo storico dealer del brand Jeep ha accolto centinaia di clienti e ospiti per celebrare l’arrivo sul mercato italiano della nuova generazione del modello più venduto del brand nel segmento C-SUV. La serata si è trasformata in un viaggio tra innovazione, heritage e libertà, i tre pilastri dell’identità Jeep.Protagonista la nuova Compass che si è svelata in tutto il suo fascino: più spaziosa, più connessa, più efficiente. Disegnata a Torino e prodotta nell’avanzatissimo stabilimento Stellantis di Melfi, la nuova generazione del SUV Jeep unisce linee audaci e aerodinamiche (+10% di efficienza Cx) con soluzioni tecnologiche all’avanguardia, pensate per soddisfare ogni esigenza di guida.Il pubblico ha potuto toccare con mano la qualità costruttiva degli interni, la versatilità del nuovo bagagliaio da 550 litri, la tecnologia a bordo con display da 16”, servizi connessi e guida autonoma di Livello 2, già di serie. La prova definitiva che oggi Jeep è pronta a guidare la mobilità del futuro, senza dimenticare il suo DNA off-road.La First Edition presentata ieri è già disponibile in doppia versione: MHEV 145 CV, con consumi ridotti e guida fluida, proposta in promozione a €39.900 o finanziabile da €299/mese; oppure 100% elettrica da 213 CV e 500 km di autonomia media, proposta a €47.900 o con formula a rate sempre da €299/mese. A partire da fine estate, sarà possibile ordinare anche la versione Plug-in Hybrid da 195 CV e le versioni 100% elettriche con batteria da 95 kWh e potenza fino a 375 CV e trazione integrale, per un’autonomia fino a 650 km.«Jeep è un marchio a cui siamo profondamente legati: dal 1981 fa parte della nostra storia e del nostro impegno nel proporre ai clienti brand iconici e affidabili. Siamo particolarmente orgogliosi di presentare la nuova Compass, non solo per il suo design distintivo e contemporaneo, ma perché rappresenta una eccellenza industriale interamente realizzata nel nostro Paese. Lo stabilimento di Melfi, tra i più avanzati d’Europa, è il simbolo concreto di un’Italia che innova, produce e guarda al futuro.», dichiara il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi, Presidente di Maldarizzi Automotive.«Con la nuova Compass, Jeep alza ancora l’asticella, proponendo un veicolo che parla la lingua della contemporaneità e dell’elettrificazione, senza dimenticare l’essenza del brand. Per Maldarizzi Automotive è un orgoglio essere parte di questo lancio e offrire ai nostri clienti la possibilità di scoprirla dal vivo», aggiunge Mario Cardone, brand manager Maldarizzi Automotive per il brand Stellantis.Il reveal della Nuova Jeep Compass ha segnato l’inizio di una nuova fase per il marchio e per Maldarizzi Automotive, che continua ad accompagnare i clienti nelle loro scelte di mobilità con passione, competenza e attenzione all’innovazione. Per conoscere da vicino la Nuova Compass o per prenotare un test drive, è possibile visitare le sedi Maldarizzi Automotive di Bari, Matera e Trani o visitare il sito www.maldarizzi.com.