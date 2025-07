Trulli n’ Beer 2025: dal 16 al 25 agosto dieci giorni di festa, birra e musica nel cuore di Alberobello

ALBEROBELLO – L’estate nella capitale dei trulli si accende con uno degli appuntamenti più amati e attesi del territorio: Trulli n’ Beer torna dal 16 al 25 agosto per regalare dieci serate all’insegna di birre artigianali, sapori pugliesi, musica dal vivo e tanto divertimento per tutte le età.Organizzato come ogni anno dall’Associazione Pinnacoli, con il patrocinio dell’assessorato alle Manifestazioni e Spettacoli del Comune di Alberobello, il festival si svolgerà nella suggestiva via Nino Rota, trasformata per l’occasione in un villaggio del gusto e della convivialità.«Abbiamo lavorato a lungo – dichiara Franco Miccolis, presidente dell’Associazione Pinnacoli – per offrire un evento curato nei dettagli, autentico e sempre più accogliente. Trulli n’ Beer è un’esperienza, non solo un festival: un’occasione di incontro che unisce sapori, suoni ed emozioni. E il meglio deve ancora venire».Tra le novità dell’edizione 2025 spiccano il ritorno del boccale da collezione, realizzato artigianalmente, e una particolare attenzione alle diverse esigenze alimentari, con proposte senza glutine, birre analcoliche e aree attrezzate per famiglie e bambini.A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo: «Trulli n’ Beer rappresenta una vetrina importante per il nostro territorio. Un evento che valorizza cultura enogastronomica, tradizione e spirito di comunità. L’amministrazione è orgogliosa di sostenere una manifestazione capace di promuovere Alberobello in tutta Italia, con qualità e partecipazione».Sulla stessa linea l’assessora comunale alle Manifestazioni e Spettacoli, Valeria Sabatelli, che ne sottolinea il valore culturale e turistico: «Trulli n’ Beer è molto più di un evento gastronomico: è un appuntamento che coniuga buon cibo, ottima birra e autenticità. Un grazie speciale va agli organizzatori, capaci di proporre ogni anno un programma ricco e coinvolgente. Invitiamo tutti a vivere questi giorni di festa con entusiasmo ma anche con senso di responsabilità».Anche quest’anno, il festival sarà parte integrante del palinsesto “We Are in Trulli”, a conferma del suo ruolo centrale nella promozione turistica ed enogastronomica di Alberobello.Il programma completo sarà annunciato a breve. Nel frattempo, per restare aggiornati è possibile visitare il sito ufficiale www.trullinbeer.it e seguire Trulli n’ Beer su Facebook e Instagram.Segnate le date in agenda: dal 16 al 25 agosto, Alberobello vi aspetta per brindare sotto le stelle in un’atmosfera unica, tra musica, gusto e allegria.