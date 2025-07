Oleoturismo in Puglia: nuove opportunità e un Protocollo nazionale per la raccolta turistica delle olive

BARI – Lunedì 21 luglio, la Sala Alessandro Ambrosi della Camera di Commercio di Bari ospiterà il convegno, promosso dal Coordinamento regionale delle

L’incontro sarà l’occasione per riflettere sul ruolo dell’oleoturismo nella promozione dei territori interni, nella lotta all’abbandono delle aree rurali e nella creazione di nuove opportunità per giovani e imprese agricole. Particolare attenzione sarà data alla recente Legge Regionale 9/2025, che disciplina il settore dell’oleoturismo in Puglia.

Tra i momenti chiave dell’evento, la firma del Protocollo d’Intesa nazionale “Linee Guida per la raccolta turistica delle olive”, a cura di Michele Sonnessa, presidente delle Città dell’Olio, e Stefano Marconi, direttore della Direzione Interregionale del Lavoro del Centro. Un documento pensato per garantire sicurezza, legalità e qualità nelle attività turistiche legate alla raccolta delle olive.

Al convegno parteciperanno rappresentanti istituzionali di primo piano, tra cui gli assessori regionali Donato Pentassuglia (Agricoltura) e Gianfranco Lopane (Turismo), e Francesco Paolicelli, presidente della IV Commissione regionale Sviluppo Economico. Non mancheranno contributi tecnici di dirigenti regionali e comunali, esperti SUAP e operatori del settore.

In programma anche focus su requisiti e standard di qualità per le attività oleoturistiche, strumenti di semplificazione burocratica (SCIA unificata), degustazioni guidate e la nascita di club di prodotto per favorire la rete tra aziende e territori.

A coordinare i lavori sarà Vanni Sansonetti, segretario del Coordinamento regionale delle Città dell’Olio della Puglia.