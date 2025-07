Operaio cade da un solaio a Mesagne: è in gravi condizioni

– Un operaio di 60 anni è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di, dopo una drammatica caduta da un solaio in un cantiere edile all’interno di un condominio in costruzione a Mesagne.

L’incidente si è verificato nelle scorse ore e le dinamiche sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è il cedimento strutturale del solaio su cui stava lavorando l’operaio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato, la Polizia Locale di Mesagne e i tecnici dello Spesal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) della Asl di Brindisi, che stanno conducendo accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’uomo, subito soccorso, è stato trasportato d’urgenza al Perrino, dove resta in prognosi riservata. Le sue condizioni sono giudicate gravi.