Bari Piano Festival 2025: domani la presentazione ufficiale a Palazzo di Città

BARI – Si terrà domani, martedì 22 luglio alle ore 10, nella sala giunta di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione del Bari Piano Festival, in programma dal 22 al 29 agosto 2025. – Si terrà domani,, nella sala giunta di, ladell’, in programma dal

Il festival, ormai punto di riferimento nel panorama musicale pugliese e nazionale, propone anche quest’anno un ricco cartellone di concerti con grandi pianisti internazionali e un repertorio che spazia dal classico al contemporaneo, con particolare attenzione alle nuove tendenze artistiche e alla contaminazione dei linguaggi musicali.

Alla presentazione interverranno:

Vito Leccese, sindaco di Bari

Emanuele Arciuli, direttore artistico del Festival

Paola Romano, assessora comunale alle Culture

Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo

Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia

Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture

Luciana Cazzolla, responsabile della Ripartizione Culture del Comune di Bari

Il Bari Piano Festival è ideato dal Comune di Bari, promosso e organizzato da Puglia Culture, con il sostegno della Regione Puglia – PACT (Fondo Speciale Cultura), in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari e con il patrocinio del Conservatorio “Niccolò Piccinni”.

L’ottava edizione si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti del pianoforte e della musica d’autore, confermando Bari come palcoscenico privilegiato per la cultura musicale.