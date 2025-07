Oria, precipita dal balcone per il cedimento della ringhiera: grave un 54enne

– È ricoverato in gravi condizioni un uomo di 54 anni precipitato dal balcone della propria abitazione in via Manduria, a Oria, nella serata di ieri. Stando ai primi accertamenti, a causare la caduta da circa quattro metri sarebbe stato ilche fungeva da ringhiera.

L’uomo è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue da alcuni vicini che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi, è attualmente ricoverato in condizioni critiche.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’ipotesi principale è che il 54enne si sia appoggiato al pannello, che avrebbe improvvisamente ceduto, facendolo precipitare nel vuoto.