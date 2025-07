Cassa Dottori Commercialisti: a Foggia incidenza di under 40 superiore al valore regionale e nazionale

FOGGIA - Sono 683 gli iscritti foggiani alla Cassa Dottori Commercialisti, ovvero circa il 13,4% del totale dei professionisti pugliesi associati all’Ente di previdenza e assistenza di categoria. I giovani under 40 sono il 20,2% della platea, rispetto a un dato nazionale del 19,8% e a uno regionale del 14,8%, mentre le donne sono il 29,6% del totale, che rappresenta un valore in linea con quello regionale (29,7%) e inferiore a quello nazionale (33,4%).

Per quanto riguarda i redditi e i volumi d’affari dichiarati nel 2024 in riferimento al 2023, l’andamento per i Dottori Commercialisti foggiani è in miglioramento rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio, si registra un incremento, con un reddito medio aumentato a quasi 50 mila euro rispetto ai quasi 45 mila dell’anno precedente (+11,6%) e un volume d’affari che ha raggiunto oltre 60 mila euro rispetto ai quasi 56 mila euro dichiarati nel 2023 (+8,7%).

“I dati foggiani confermano che è fondamentale l’impegno della Cassa nel rafforzare le politiche a sostegno dei giovani e delle donne per promuovere una partecipazione realmente equa e inclusiva”, ha dichiarato Ferdinando Boccia, Presidente della Cassa Dottori Commercialisti. “Continueremo a rafforzare il nostro impegno per il welfare di categoria, puntando su equità, inclusione e sviluppo delle competenze. Il confronto con il territorio è centrale per rispondere con efficacia ai bisogni dei professionisti: nel 2024 abbiamo investito nell’assistenza 38,8 milioni di euro, e continueremo a sostenere le giovani famiglie con politiche attive come il nuovo bando asili nido, che include da quest’anno anche le spese per la frequenza dei centri estivi.

Nel corso del 2024, la Cassa Dottori Commercialisti ha erogato ai professionisti foggiani contributi di assistenza per un totale di quasi 500 mila euro.

A favore degli iscritti della provincia di Foggia, la Cassa Dottori Commercialisti organizza lunedì 14 luglio, dalle 15:30 alle 18:30 presso la sala convegni FORMEDIL (via Napoli, km. 3,800 Foggia), il convegno “La Cassa incontra gli iscritti”, in collaborazione con l’Ordine locale, con l’obiettivo di parlare della previdenza e delle iniziative di welfare a favore della categoria.

All’incontro, che dà diritto a crediti formativi per le materie obbligatore, parteciperanno il Presidente Ferdinando Boccia, il Consigliere Christian Graziani e il delegato Saverio Catalano.

In occasione dell’appuntamento sarà, inoltre, possibile ricevere consulenza da parte del personale della Cassa per simulazioni personali e ogni altra informazione di carattere contributivo, previdenziale e assistenziale.