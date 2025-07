Ostuni, l’Ospedale intitolato a Papa Francesco: inaugurati il nuovo Pronto Soccorso, la Radiologia e il Laboratorio Analisi

OSTUNI – Giornata storica per la città bianca e per la sanità pugliese: l’ospedale civile di Ostuni è stato ufficialmente intitolato a Papa Francesco, in un evento che ha visto la partecipazione delle principali autorità istituzionali, civili, sanitarie e religiose del territorio. Contestualmente, sono stati presentati e attivati i nuovi servizi ospedalieri, tra cui il Pronto Soccorso completamente rinnovato, la Radiologia con tecnologie d’avanguardia e il Laboratorio Analisi rifunzionalizzato.

“Oggi Ostuni e questo pezzo di Puglia guadagnano un presidio sanitario più efficiente, in grado di rispondere meglio ai bisogni di cittadini e turisti – ha dichiarato il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità Raffaele Piemontese –. Abbiamo realizzato un nuovo Pronto Soccorso, nonostante la carenza di medici d’emergenza che riguarda tutto il Paese, per garantire condizioni di lavoro migliori agli operatori e servizi più confortevoli agli utenti.”

L’intitolazione a Papa Francesco rappresenta un segno simbolico di grande valore:

“Abbiamo voluto dedicare questo ospedale a un uomo che ha sempre rivolto lo sguardo agli ultimi – ha aggiunto Piemontese –. Chi ha bisogno di cure ha anche bisogno di attenzione. Per questo motivo, Papa Francesco è la figura più adeguata a incarnare i valori di umanità e prossimità propri della sanità pubblica”.

Le nuove dotazioni dell’Ospedale di Ostuni

Durante la cerimonia, è stata illustrata nel dettaglio la nuova piastra tecnologica e funzionale dell’ospedale, che comprende:

Un nuovo Pronto Soccorso operativo e potenziato

Radiologia all’avanguardia, con TAC a 160 strati di ultima generazione

Prossimo acquisto di una risonanza magnetica

Rifunzionalizzazione del Laboratorio Analisi e del Centro Prelievi

All’evento hanno preso parte, tra gli altri: il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, il direttore generale della ASL Brindisi Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, il direttore dell’Area Tecnica Sergio Maria Rini, i vertici sanitari e amministrativi dell’ASL, i consiglieri regionali, il presidente della Provincia Toni Matarrelli, il sindaco di Ostuni Angelo Pomes con l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine e il vicario dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni Don Franco Pellegrino.