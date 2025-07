Puglia premia il Comedy Film Fest: successo di pubblico a Maruggio tra star, premi e comicità d’autore

MARUGGIO - Un’edizione da incorniciare per il, che ha chiuso con successo la sua rassegna 2025 tra le strade del centro storico die l’area costiera di, nel cuore della provincia di Taranto.

Un fiume di spettatori ha animato le tre giornate del festival, culminate in un Gran Galà finale con oltre 4.000 presenze, testimoniando l’affetto del pubblico e il crescente prestigio della manifestazione dedicata alla commedia italiana.

“Siamo pienamente soddisfatti per l’enorme affluenza e per la partecipazione straordinaria – ha dichiarato il direttore generale Dario Pinelli –. Questa edizione è la prova concreta di quanto la collaborazione tra pubblico e privato possa produrre risultati eccellenti. Siamo già al lavoro per il Comedy Film Fest 2026”.