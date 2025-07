'Parlami di Gaza' arriva a Melpignano: voci, suoni e immagini per non dimenticare

Approda nel Salento un evento che unisce arte, memoria e impegno civile. Mercoledì 30 luglio alle ore 21, nel suggestivo Palazzo Marchesale di Melpignano, prende vita una serata intensa e necessaria: “Parlami di Gaza”, mostra itinerante che dà voce al popolo palestinese, tra diaspora e resistenza e racconta la Palestina di ieri, oggi e domani.





Un momento di testimonianza viva, per guardare oltre il silenzio e ascoltare la Palestina attraverso i racconti di chi ne porta ancora le ferite sulla pelle. Le fotografie di Ahmad Jarboa, infermiere e fotografo sfollato dopo aver perso casa nei bombardamenti israeliani, offrono uno sguardo potente sulla bellezza martoriata di Gaza. La sua assenza fisica sarà colmata dalla forza delle immagini: scatti intimi, profondi, che attraversano dolore e speranza.





A dare voce all’anima spezzata di una terra sarà Mervat Alramli, sceneggiatrice e scenografa nata nell’ospedale Al Shifa – oggi raso al suolo – che interpreterà quattro testi scritti di suo pugno, tra cui “Tracce ed Aria”, dedicato alla memoria di un’infanzia rubata.





Le sue parole, cariche di nostalgia e dignità, saranno accompagnate dalla musica struggente di Mohammed Abusenjer, giovane musicista palestinese sopravvissuto all’ultimo genocidio e recentemente arrivato in Italia. Con il suo oud, tra brani tradizionali e improvvisazioni, guiderà il pubblico in un viaggio sonoro attraverso la resistenza e la resilienza.





“Come giovani palestinesi di Gaza, in diaspora e non abbiamo deciso di continuare a farci portavoce di una ferita aperta da più di 77 anni. Attraverso l’arte e la musica, contribuiremo a smascherare il progetto di pulizia etnica in atto da parte dell’occupazione sionista. È ora di decolonizzare il pensiero occidentale, ricostruire Gaza e sostenere la sua popolazione” sostengono i tre artisti.





L’iniziativa, promossa da attivisti palestinesi in collaborazione con realtà italiane solidali, è anche occasione concreta per sostenere Gaza. Durante l’evento sarà possibile acquistare le cartoline tratte dalle fotografie di Ahmad Jarboa.





Melpignano sceglie così di esserci: dando spazio all’arte, alla verità, alla memoria. “Perché il genocidio non si combatte con l’indifferenza, ma con la scelta di ascoltare, raccontare e restare umani” dichiara la sindaca di Melpignano Valentina Avantaggiato.