Paura in centro a Bari: principio d’incendio in via Argiro, agenti di Polizia intervengono tra fumo e fiamme

BARI – Momenti di paura questa mattina nel cuore del centro cittadino, in via Argiro, dove un principio d’incendio ha provocato una densa colonna di fumo nero proveniente da un balcone al terzo piano di un edificio. L’allarme è scattato poco dopo le 9, attirando l’attenzione di passanti e residenti.Sul posto sono intervenuti tempestivamente alcuni agenti di Polizia, che non hanno esitato a salire fino al terzo piano per fronteggiare l’emergenza. Servendosi di estintori e secchi d’acqua, sono riusciti a domare le fiamme in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe stato causato da un guasto al motore esterno di un condizionatore.Nel corso dell’intervento, alcuni agenti avrebbero riportato lievi ustioni e sono stati medicati sul posto da un’equipe del 118, intervenuta in pochi minuti. Nessun altro ferito risulta al momento.