Incendio nella zona industriale di Modugno: ancora in corso le operazioni di spegnimento

MODUGNO (BA) – Sono ancora in corso, a oltre 24 ore dall’allarme, le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri pomeriggio ha coinvolto un capannone nella zona industriale di Modugno, in provincia di Bari. Le fiamme hanno distrutto materiali altamente infiammabili, tra cui decorazioni in plastica e carta, oltre a componenti per arredo da giardino come vasi, sedie e altri oggetti in materiale plastico.Sul posto continuano a lavorare quattro squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Bari, impegnate nel contenere i focolai residui e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’entità del rogo ha destato grande preoccupazione, anche a causa dell’imponente colonna di fumo nero che si è levata in cielo.Il fumo, spinto dal forte vento, ha raggiunto le statali 16 e 96, estendendosi verso altre zone del territorio. Il Comune di Modugno, attraverso una nota diffusa nella serata di ieri, ha spiegato di essere in costante contatto con ARPA Puglia – l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – per monitorare la qualità dell’aria e fornire ai cittadini aggiornamenti e indicazioni utili a tutela della salute pubblica.