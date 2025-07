Polignano, sul lungomare Modugno si parla dell’imprenditoria pugliese nel mondo

Giovedì 10 luglio, alle 20, in largo Gelso, sul lungomare Domenico Modugno di Polignano a Mare all’interno del festival “Il libro possibile” si terrà l’incontro “L’imprenditoria pugliese nel mondo” con alcune delle figure più rappresentative dell’imprenditoria locale, tra le quali Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante.



L’importante manifestazione con questo evento punta i riflettori sull’impresa pugliese che dialoga con il mondo, mettendo in evidenza donne e uomini che, partendo da questa terra generosa e complessa, hanno saputo costruire visioni globali, tracciando rotte d’innovazione e qualità in settori come l'agroalimentare, la meccanica, il tessile-abbigliamento e, sempre più, nelle nuove tecnologie, con un'attenzione crescente verso l'innovazione e l'internazionalizzazione.

A guidare il dialogo sarà il giornalista Enzo Magistà, voce nota dell’informazione regionale, che introdurrà sei protagonisti di eccellenza.

Ci sarà Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante dal 2023, protagonista del rilancio di uno dei principali quartieri fieristici del Mediterraneo. Con una visione strategica e un forte spirito imprenditoriale, ha restituito alla Fiera la sua missione originaria: essere un punto d’incontro tra culture, innovazione e crescita economica.

Lucia Forte la quale rappresenta la sartorialità pugliese che incanta le passerelle internazionali: le sue creazioni artigianali raccontano un territorio ricco di eleganza e identità. Con lei, il valore del dettaglio e della cura diventa messaggio culturale.

Francesco Casillo, a capo del Gruppo Casillo, leader internazionale nella trasformazione del grano, capace di portare la filiera cerealicola pugliese dai campi di Capitanata fino ai mercati di oltre 80 Paesi.

Giovanni D’Ambruoso, fondatore di Granoro, azienda simbolo del made in Italy alimentare, dove tradizione e innovazione convivono in un equilibrio raffinato che racconta la pasta come gesto culturale.

Vito Pertosa, visionario dell’innovazione. Fondatore del Gruppo Angel, ha trasformato la meccanica ferroviaria e aerospaziale con tecnologie che oggi viaggiano sui treni più evoluti d’Europa e contribuiscono persino alla ricerca interplanetaria.

L’appuntamento “L’imprenditoria pugliese nel mondo” non sarà solo un dialogo tra imprese, ma un vero atto di narrazione collettiva. Perché la Puglia, con la sua posizione strategica nel Mediterraneo, ha da tempo smesso di guardare solo verso l’interno, aprendosi al mondo con slancio e determinazione. Le imprese pugliesi oggi non esportano solo prodotti, ma modelli, competenze, storie.