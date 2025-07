Capurso si prepara a ridere sotto le stelle con la comicità di Ale & Franz

Manca una sola settimana a uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese: mercoledì 16 luglio, nel cuore del centro storico di Capurso (BA), sullo scenografico sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo, arrivano Ale & Franz, protagonisti assoluti della quinta edizione della rassegna “La Puglia che ride”.

Un evento da segnare in agenda e da non perdere per gli amanti della comicità intelligente, raffinata e senza tempo. Lo spettacolo, “Una sera con Ale & Franz”, sarà l’unica data in Puglia del tour estivo 2025 del duo comico milanese, che sta facendo tappa nelle principali arene e piazze italiane, registrando ovunque il tutto esaurito.

Risate, icone e sorprese: il mondo di Ale & Franz

Dalla celebre “panchina” – diventata un’icona della comicità televisiva – agli sketch surreali, passando per i dialoghi nonsense e la complicità che li rende unici, Ale & Franz tornano sul palco con uno spettacolo che mescola passato e presente, tra cavalli di battaglia e momenti inediti, improvvisazioni e nuove gag. Ogni replica è diversa, ogni serata è un viaggio nella loro poetica del comico.

Con oltre trent’anni di carriera alle spalle, Alessandro Besentini e Francesco Villa – in arte Ale & Franz – hanno segnato una svolta nel cabaret italiano: mai volgari, sempre acuti, hanno saputo costruire un linguaggio che unisce generazioni diverse. Dal successo travolgente di Zelig nei primi anni Duemila fino alle esperienze in teatro, cinema e radio, la loro comicità continua a far riflettere mentre fa ridere, affrontando con leggerezza temi universali come l’amicizia, l’amore, il senso della vita.

A portarli in Puglia, ancora una volta, è l’impegno di Capurso Web Tv e Associazione Promolab716, che con “La Puglia che ride” confermano il desiderio di rendere Capurso un punto di riferimento per la comicità d’autore, con spettacoli di qualità e ospiti di livello nazionale, immersi in una cornice unica tra arte, storia e partecipazione popolare.

Il palco sul sagrato, le luci della basilica, l’aria d’estate e le risate sotto le stelle: tutto è pronto per un evento che promette emozioni e divertimento puro. Un’occasione per vivere una serata diversa, per ridere insieme, per ritrovarsi.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili su www.ciaotickets.com/promolab716 e in presenza presso 101 Caffè, via Madonna del Pozzo 172, Capurso.

Info e prenotazioni: +39 329 0448617 – promolab716@gmail.com

Prezzi:

Poltronissima: €30,00 + prev. €4,50

Poltrona: €20,00 + prev. €3,00

Gradinata: €10,00 + prev. €1,50





Si consiglia l’acquisto anticipato: posti limitati per una serata che si preannuncia da tutto esaurito.