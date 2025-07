Morgan con l’Orchesta Federiciana alla Svevarena per il Music 4Ever Festival

Martedì 15 luglio, alle 21, alla Svevarena di Bisceglie (Bt), contenitore culturale pensato e promosso da Roberto Maggialetti e Lele Sgherza, si terrà un nuovo appuntamento del Music 4Ever Festival, durante il quale si esibirà Morgan accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Federiciana, diretta dal maestro Valentino Corvino.

Tra poesia, sperimentazione e fragilità, Marco Castoldi in arte Morgan, incarna l’anima inquieta dell’artista contemporaneo, capace di unire cultura alta e pop, provocazione e profondità. Si è avvicinato alla musica fin da bambino: prima la chitarra, poi il pianoforte, fino ad arrivare al suo primo sintetizzatore, che ha ottenuto in cambio dello studio classico al conservatorio. Si è diplomato in Armonia e Storia della Musica, sviluppando una formazione colta e poliedrica, tra Bach, Bowie e Battiato. Nel 1991 ha fondato i Bluvertigo, band simbolo del rock alternativo italiano, con cui ha pubblicato la celebre “trilogia chimica”: “Acidi e basi”, “Metallo non metallo” e “Zero”. Da solista, si è affermato con album come “Canzoni dell’appartamento” e “Non al denaro, non all’amore né al cielo”, vincendo la Targa Tenco, il Premio Lunezia e il Premio De André. Come polistrumentista e compositore, ha collaborato con artisti come Franco Battiato, Antonella Ruggiero ed Edoardo Bennato. Negli ultimi anni è stato anche protagonista del piccolo schermo con il suo ruolo di giudice del programma “X Factor”, entrando nel Guinness dei primati per il maggior numero di vincitori allenati.

Fondata nel 2024 a Bisceglie, l’Orchestra Sinfonica Federiciana è un progetto musicale innovativo ispirato a Federico II di Svevia per valorizzare il territorio, così come la stessa Svevarena. Promossa come Ente del Terzo Settore, ha l'obiettivo di valorizzare i giovani musicisti della sesta provincia pugliese, priva di conservatori. La direzione artistica è affidata al soprano Sara Allegretta, mentre quella musicale è del Maestro Benedetto Grillo. Ha debuttato con successo nel gennaio 2025, proponendo repertori classici e coinvolgendo centinaia di spettatori. La sua missione è educativa, inclusiva e culturale.

Guidata dal maestro Valentino Corvino, violinista, compositore e direttore d’orchestra di origine foggiana, il quale ha saputo fondere musica classica, elettronica e teatro in una visione artistica multidisciplinare, l’orchestra accompagnerà Morgan in un repertorio che spazierà tra i suoi brani più significativi, insieme a grandi classici della musica italiana e internazionale, tutti rivisitati in un’inedita veste orchestrale. Sperimentazione e tradizione si foneranno per offrire al pubblico un viaggio sonoro raffinato, intenso e coinvolgente, capace di coinvolgere un pubblico trasversale coinvolgendo tanto gli appassionati di musica colta quanto gli amanti del pop d’autore.

Music 4Ever Festival è ideata da Andrea Maria Cignarelli (aka Andrew Swan) e organizzata da Gs23 Eventi. I biglietti sono acquistabili sul sito www.svevarena.it e sul circuito Ticket One.