Presentata al Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia la XV edizione del Festival del Belcanto di Turi

Il 26 luglio in scena Cavalleria Rusticana, il 2 agosto si consegna il Premio del Belcanto





È stata presentata in conferenza stampa nella sala "Michele Campione" del Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia la XV edizione del Festival del Belcanto di Turi (Ba), evento culturale promosso dall’Associazione Chi è di scena!? e uno degli appuntamenti pugliesi più attesi dagli amanti della lirica e della grande tradizione operistica.





Due gli appuntamenti centrali in programma tra luglio e agosto. Si parte il 26 luglio 2025 alle ore 21:00 presso l’Atrio ITC Pertini Anelli di Turi (via delle Ginestre, 5) con “Cavalleria Rusticana”, l’opera in atto unico di Pietro Mascagni, tratta dalla novella di Giovanni Verga. Un capolavoro del verismo musicale che, fin dalla sua prima rappresentazione al Teatro Costanzi di Roma nel 1890, è diventata una delle opere più rappresentate al mondo. Lo spettacolo sarà presentato in collaborazione con il Taranto Opera Festival guidato dal direttore artistico Paolo Cuccaro. Il 2 agosto alle ore 21:00, in Piazza Antico Ospedale a Turi, invece, sarà il momento della tradizionale consegna del Premio del Belcanto, che ogni anno riconosce il valore di una personalità musicale pugliese, distintasi nel panorama lirico nazionale e internazionale. Quest'anno il prestigioso riconoscimento sarà conferito al baritono Domenico Colaianni, artista di straordinaria carriera e ambasciatore del belcanto nel mondo.





Sono intervenuti alla conferenza stampa Lucia Parchitelli - Consigliera Regionale e Presidente VI Commissione Regione Puglia (Cultura, Istruzione, Formazione, Lavoro), Giuseppe De Tomaso - Sindaco Comune di Turi, Teresa De Carolis - Assessora alle Politiche Culturali Comune di Turi, Ferdinando Redavid - direttore artistico Festival del Belcanto e Emanuele Ventura - Cultura e Armonia e Willy Green Technology. Presenti anche Pierpaolo De Padova, presidente del Taranto Opera Festival, e Ivana Pantaleo, che presenterà le due serate del festival.





"Il Festival del Belcanto, giunto alla sua XV edizione, rappresenta un’eccellenza nel panorama culturale pugliese, perché capace di unire tradizione, talento e territorio. - ha evidenziato la Consigliera Regionale Lucia Parchitelli - Dietro un traguardo così importante c’è la passione e la professionalità di chi crede nel valore dell’opera lirica come patrimonio da tutelare e divulgare. Come Regione Puglia sosteniamo con grande convinzione tutte le iniziative che valorizzano i nostri artisti e avvicinano le nuove generazioni alla musica. Il Festival ne è la dimostrazione concreta, con la cultura musicale che diventa motore di crescita e coesione per le nostre Comunità".





"L’amministrazione comunale di Turi è assai onorata di aver dato il suo contributo all’associazione culturale musicale Chi è di scena!?, guidata dal direttore Ferdinando Redavid, per quest’altra raffinata iniziativa nell’ambito del Festival del Belcanto, giunto alla quindicesima edizione. - ha sottolineato il Sindaco Giuseppe De Tomaso - La lirica italiana è patrimonio immateriale dell’umanità, come ha sancito l’Unesco. Fare cultura non può prescindere dall’apprezzamento della bellezza della lirica, patrimonio da trasferire innanzitutto ai più giovani. Turi è orgogliosa quest’anno di ospitare la rappresentazione della Cavalleria Rusticana, capolavoro di Pietro Mascagni, che ebbe un legame speciale con la Puglia. Mascagni, infatti, si stabilì per un periodo a Cerignola dove incontrò la giovane Lina Carbognani, che poi condusse sull’altare. Rinnovo il mio plauso a Ferdinando Redavid per la capacità di diffondere la musica più bella, offrendo ai turesi e agli appassionati l’opportunità di assistere alle opere più significative della produzione musicale nazionale".





"Siamo giunti alla XV edizione del Festival del Belcanto e, sebbene da diversi anni il maestro Ferdinando Redavid con la sua associazione Chi è di scena!? ci onori portando a Turi importanti personalità del canto lirico, ogni volta è sempre come se fosse la prima. Ogni anno riesce sempre ad inebriarci con le note e la voce di artisti straordinari. - ha aggiunto l’Assessora Teresa De Carolis - Considero il canto lirico come l’arte di trasformare una voce in emozione, un connubio tra tecnica e anima che fa vibrare dentro e riscalda i cuori. Per questo ringrazio il maestro Redavid per l’impegno profuso in questi anni e per aver fatto diventare Turi città della lirica con il Festival e il Premio del Belcanto. Auguro a lui e a tutta l’associazione di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi".





"Essere giunti alla quindicesima edizione è motivo di orgoglio da parte mia e di tutta la nostra associazione. - ha dichiarato il direttore artistico Ferdinando Redavid - Siamo soddisfatti di aver dato vita a questo Festival portando ogni anno diverse celebrità della lirica a Turi, cittadina dalle grandi potenzialità, con i bellissimi spazi del suo centro storico e una lunga tradizione musicale. Come, allo stesso tempo, siamo orgogliosi di aver ideato il Premio del Belcanto, unica manifestazione che riconosce agli artisti pugliesi della lirica un premio alla carriera. La quindicesima è sicuramente un’edizione matura, forte dell’esperienza delle passate edizioni e che si avvale della preziosa collaborazione del Taranto Opera Festival. Negli scorsi anni abbiamo accolto a Turi numerosi appassionati, che ci hanno espresso il loro apprezzamento, e ci aspettiamo anche quest’anno di poter ospitarne ancora altrettanti o anche di più".





"Questa iniziativa che ha avuto il coraggio di portare a Turi l’opera lirica è un evento che lascia sicuramente il segno. - ha concluso Emanuele Ventura, presidente onorario dell’associazione Cultura e Armonia - Va ringraziato il maestro Ferdinando Redavid per il coraggio, l’abnegazione, la solerzia con la quale ogni anno mette in scena sempre opere nuove. Questo tipo di iniziative vanno incentivate sempre più, affinché si possa eleggere questo territorio a luogo di arte, cultura e soprattutto di artisti. Ci teniamo a sostenere anche quest’anno il Festival del Belcanto, ribadendo un concetto molto importante: è l’associazionismo che contribuisce affinché il nostro territorio assuma un ruolo centrale e di eccellenza nella diffusione culturale".





La XV edizione del Festival del Belcanto è patrocinata dalla Regione Puglia e dal Comune di Turi, e organizzata con il contributo di Cultura e Armonia e Willy Green Technology.