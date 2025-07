Incidente sulla Statale 7, muore 48enne dopo giorni di agonia: l’auto rimasta nascosta per ore nella vegetazione

TARANTO – Un tragico epilogo per l’incidente avvenuto nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio lungo la, nei pressi dello. Un uomo diha perso la vita dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, in seguito a undell’auto in cui viaggiava.

La sua vettura è finita in un fossato nascosto dalla fitta vegetazione, rendendo l’incidente invisibile per ore. Solo la mattina successiva, un automobilista di passaggio ha notato il mezzo incidentato e ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Taranto e i sanitari del 118, che hanno trovato l’uomo ancora vivo, ma in condizioni disperate, all’interno dell’abitacolo. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non è riuscito a sopravvivere alle gravi ferite riportate.

Nella mattinata di oggi, il veicolo è stato posto sotto sequestro. Le autorità giudiziarie e la polizia locale procederanno con tutti gli accertamenti tecnici per chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali cause che hanno portato la vettura a uscire di strada, in un punto particolarmente pericoloso e poco visibile.

Il tragico ritardo nei soccorsi, dovuto all’occultamento del veicolo nella vegetazione, ha sollevato preoccupazioni sulle condizioni di sicurezza del tratto stradale. Non si esclude che il manto stradale, l’illuminazione o eventuali ostacoli abbiano potuto contribuire all’incidente.

La comunità locale è sotto shock per l’accaduto. Si attendono ora gli esiti degli accertamenti per fare piena luce su una tragedia che, forse, si sarebbe potuta evitare.