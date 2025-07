Quei “Barlumi nell’imbrunire” di una vita saggia e stoica

A CURA DI FRANCESCO GRECO -

“Amo avere nella mente / ricordi di tempi andati…” (Amore costante).

“La vecchiaia stessa è una malattia” (Terenzio, 185-159 a. C. nella commedia “Adelphoe”). “”

“E’ bella la vita pur se spinosa…”(Riflessi di vita).

Pensiero diametralmente opposto, Cicerone (106-43 a. C.), in “Cato Maior de Senectute”, teorizza che può essere una fase dell’esistenza come le altre, da attraversare con serenità e dignitosamente, in senso creativo e dialettico se nelle precedenti, la giovinezza per dire, si è vissuto con equilibrio e saggezza e praticando ogni virtù.

“Sono i sogni che vivo nel presente / durante il tramontare di questa vita…” (Orme).

Come per esempio Marco Aurelio (121-180 d. C.), che in vecchiaia fu Imperatore e accettò il trascorrere del tempo senza drammi, da filosofo stoico quale era (“Meditazioni”).

“Percorsi sui sentieri rocciosi…” (Nell’ultimo tratto di vita).





E Mimnermo di Colofone, poeta greco del VII secolo a.C. (frammento 2):

“Come le foglie al fiorir

di primavera

germogliano e crescono col sole

simili a loro

a noi per breve tempo

gioia e diletto dona gioventù…”.





La poetica delle foglie fu poi ripresa da tantissimi poeti, fra cui Ungaretti, Leopardi, Quasimodo.

“Lavoro in solitudine / con le mani affaccendate… / Spazia libero il pensiero…” (Ispirazione persa).

A queste scuole di pensiero appartiene il poeta e scrittore pugliese (Castrignano del Capo) Vittorio Buccarello (ha appena compiuto 80 anni) nella sua quinta opera fra prosa e poesia e dedicata alla moglie Cosimina con gratitudine, “Barlumi nell’imbrunire”, Youcanprint Lecce 2025, pp. 150, euro 18.50 (con un emozionante corredo fotografico in tema).

“Svaniranno dalla strada / impronte e memmoria…” (Infine sarò).

Sono versi intrisi di una dolce malinconia, crepuscolari, illuminati dalla debole forza del sole al tramonto, di chi è costretto dal tempo che scorre inesorabile a fare un bilancio, e tuttavia sa di aver dato tutto quello che aveva con generosità famiglia, lavoro, società.

“Si confondono le impronte / nella crisalide universale…” (Paradossi).

Versi essenziali come epigrafi, che un uomo che ha avuto una vita intensa e responsabile e che ha scoperto la poesia come forma di comunicazione e dialogo con sé stesso, gli altri, l’Universo, il tempo, detta ai contemporanei, ma soprattutto, a futura memoria, ai posteri.