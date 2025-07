Roma, furto nella casa della vedova di Domenico Modugno sull’Appia Antica: rubata la cassaforte

ROMA - Furto nell’abitazione della vedova di Domenico Modugno, situata lungo la storica via Appia Antica a Roma. I ladri hanno agito approfittando dell’assenza della proprietaria: dopo aver forzato una porta-finestra, si sono introdotti all’interno della villa, portando via una cassaforte contenente oggetti e valori ancora da quantificare.A lanciare l’allarme al 112 è stato il custode della casa, che si è accorto dell’effrazione e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e possibili testimonianze.Il furto ha scosso l’ambiente romano non solo per il nome illustre legato alla residenza, ma anche per la modalità con cui è stato messo a segno: veloce, mirato e silenzioso, segno di un’azione probabilmente studiata nei dettagli.