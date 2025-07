Attimi di paura per lo stilista Valentino Garavani. Due ladri hanno tentato di fare irruzione nella sua villa di Roma, fortunatamente, senza rubare nulla. È accaduto domenica, quando la guardia privata ha notato due persone sospette entrare nel giardino della tenuta.Il vigilante li raggiunge e spara un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio, mettendo in fuga i malviventi. Valentino e altre persone erano presenti nella villa.