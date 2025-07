Ruvo di Puglia: spazi ampliati e nuove attrezzature per la sede di Neuropsichiatria infantile

BARI – Crescono gli spazi e si rafforza l’offerta terapeutica del servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) di Ruvo di Puglia, ospitato all’interno del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) in Corso Piave 80. Il secondo piano della struttura, in precedenza occupato dal servizio di Riabilitazione, è stato interamente riorganizzato, incrementato di ulteriori ambienti e dedicato alle attività della NPIA, con nove stanze operative ristrutturate, arredate e attrezzate con presidi sanitari e strumenti all’avanguardia.

Un nuovo assetto al servizio di bambini, adolescenti e famiglie

L’intervento rientra nel progetto regionale di potenziamento dei servizi territoriali di neuropsichiatria infantile, promosso dalla ASL di Bari tramite l’area Gestione del Patrimonio diretta dalla dott.ssa Pia Paciello. Nell’ambito del piano di investimenti sono stati stanziati fondi per l’acquisto di nuove attrezzature sanitarie, scientifiche e tecnologiche per una fornitura complessiva di circa 100 beni, tra cui:

Nuovi arredi: scrivanie, poltrone operative, classificatori, armadi, librerie, sedie per l’infanzia, tavoli in multistrato, appendiabiti, lavagne magnetiche, bacheche, cestini, ecc.

Attrezzature sanitarie e riabilitative: lettini professionali, sgabelli, set psicomotori, trampolini, spalliere svedesi, barre parallele modulari, armadio-vetrinetta farmaci con serratura, ecc.

Dettagli del servizio

Il servizio NPIA di Ruvo di Puglia – di cui è responsabile il dottor Tommaso Tota - può oggi contare su 9 ambienti attrezzati, di cui 7 ambulatori (medico, psicologo, di psicomotricità, logopedico, educativo, per i tecnici della riabilitazione psichiatrica e di fisioterapia), una stanza del servizio sociale per i comuni di Ruvo e Terlizzi e una infermeria per l’accettazione, oltre a servizi igienici per utenti, operatori e persone con disabilità. Al servizio Npia stati assegnati altri 3 ambienti: questo ulteriore ampliamento è finalizzato a ottimizzare l’attività clinica e rispondere meglio alle esigenze delle famiglie.

In organico sono attivi 10 operatori specializzati che attualmente seguono circa 440 utenti, tra bambini e ragazzi di età compresa fra 0 e 17 anni.