San Giovanni Rotondo, tragico incidente sulla SP58: muore un 61enne, cinque i feriti

SAN GIOVANNI ROTONDO - Tragedia nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale 58, nei pressi di San Giovanni Rotondo (FG), dove un grave incidente ha coinvolto un’ambulanza e un’autovettura. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 61 anni, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite.Secondo una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto tra un’ambulanza, che trasportava un paziente, e un’auto su cui viaggiavano la vittima e sua moglie. Entrambi i veicoli hanno preso fuoco dopo l’urto, rendendo ancora più drammatici i momenti successivi all’incidente.Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a estrarre i feriti dalle lamiere prima che le fiamme si propagassero ulteriormente. Sul posto sono giunte numerose ambulanze e l’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto dei feriti verso gli ospedali più vicini.Le condizioni delle cinque persone rimaste coinvolte sono al vaglio dei medici, mentre le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente. Resta da accertare anche l’origine dell’incendio sviluppatosi dopo l’impatto.La comunità locale è scossa per quanto accaduto. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota ufficialmente.