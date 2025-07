Bari: oltre 20.000 mila mozziconi raccolti con “Scola la sabbia”

Un risultato clamoroso per l’edizione 2025 di “Scola la sabbia”, l’iniziativa simbolo di Retake che ieri pomeriggio, venerdì 11 luglio, ha trasformato la spiaggia di Pane e Pomodoro in un laboratorio collettivo di bellezza, impegno e partecipazione.Cittadini, volontari e bagnanti si sono dati appuntamento per una vera e propria sfida all’inquinamento della costa: un momento di cura condivisa e divertimento, che ha portato alla raccolta di oltre 20.000 mozziconi di sigaretta, insieme agli altri rifiuti dispersi sull’arenile.Un numero impressionante di mozziconi che, se messo in fila, coprirebbe circa 600 metri: l’equivalente di quasi due volte l’altezza della Torre Eiffel o sei campi da calcio, uno dopo l’altro. Un impatto concreto, tangibile, che rende l’idea di quanto un gesto solo in apparenza minore possa generare un effetto collettivo enorme.Dietro quei filtri si nasconde infatti una vera emergenza ambientale: i mozziconi rilasciano sostanze tossiche e impiegano fino a 10 anni per degradarsi, contaminando suolo e acqua. Inoltre, possono essere ingeriti da animali marini e uccelli, con conseguenze potenzialmente letali. Un gesto distratto – purtroppo molto frequente - può quindi avere effetti gravi e duraturi sull’ecosistema.L’evento, gratuito e aperto a tutti, è stato reso possibile grazie alla collaborazione con il Comitato Pane e Pomodoro, al supporto di Plastic Free, al patrocinio del Comune di Bari e all’energia contagiosa di tanti partner del territorio. California Paddle Surf Bari ha messo in palio noleggi per due persone, la Gelateria Gasperini ha offerto coni gelato ai più piccoli, la Cartoleria Sogni Incartati ha regalato album da colorare, Raw Bus ha premiato ogni bicchiere pieno di mozziconi con una birra artigianale. Senza dimenticare AMIU, che ha distribuito posacenere portatili per promuovere comportamenti più sostenibili anche dopo l’evento.La rigenerazione ambientale si è trasformata quindi in una vera festa collettiva, nel corso della quale l’impegno ha camminato accanto al gioco, alla condivisione e alla consapevolezza.“Scola la sabbia è un piccolo miracolo collettivo. La spiaggia di Pane e Pomodoro ci accoglie ogni giorno, ma una volta l’anno tocca a noi prenderci cura di lei. Quest’anno abbiamo superato noi stessi”, ha dichiarato Annalisa Condurro, referente Retake Bari. “Appuntamento alla prossima edizione, più determinati che mai. Perché la bellezza è contagiosa. E la costa di Bari ha ancora bisogno di noi”, conclude.