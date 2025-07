Scuola, firmato il decreto per 54.526 assunzioni di docenti: è record. Valditara: “Più continuità per gli studenti fragili”

ROMA – Il ministro dell’Istruzione e del Meritoha firmato il decreto che autorizza l’immissione in ruolo diper l’anno scolastico 2025/2026, di cui. A questi si aggiungeranno, con un successivo provvedimento,, a seguito del concorso bandito nel 2024. Si tratta della

«Per settembre assumeremo oltre 54mila docenti: un numero record», ha dichiarato Valditara. «Un impegno concreto per garantire continuità didattica, soprattutto per gli alunni più fragili, e offrire stabilità lavorativa al personale».

Le assunzioni verranno effettuate attingendo prioritariamente dalle graduatorie a esaurimento (GAE) e da quelle dei concorsi del 2016, 2018, 2020, oltre che dai recenti concorsi PNRR1 e PNRR2 (2023 e 2024), in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’assegnazione dei posti sarà curata dagli Uffici Scolastici Regionali, tenendo conto delle disponibilità territoriali. In particolare, per i posti di sostegno rimasti vacanti, si attingerà dalla prima fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), con possibilità di assegnazione anche fuori provincia o regione in base alle preferenze dei candidati.