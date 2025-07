Sgombero a Casamassima: liberato immobile occupato abusivamente

CASAMASSIMA - Ieri mattina, a seguito delle intese raggiunte durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e il Tavolo Tecnico presso la Questura, è stato eseguito lo sgombero di un immobile di proprietà di ARCA Puglia nel comune di Casamassima.

L’abitazione era occupata da un nucleo familiare di quattro persone. L’operazione, pianificata nei minimi dettagli per garantire la sicurezza degli operatori e degli occupanti, è stata condotta dalla Polizia di Stato con il supporto dei Carabinieri. Presenti anche i Vigili del Fuoco, il personale della Polizia Locale per la gestione della viabilità, e il Pronto Intervento Sociale del Comune di Casamassima, pronto ad assistere eventuali persone fragili, con il supporto medico in ambulanza.

Nonostante alcuni momenti di tensione dovuti alla resistenza degli occupanti, lo sgombero si è svolto regolarmente, nel rispetto delle norme e con particolare attenzione alla tutela delle persone coinvolte.

L’immobile è stato restituito all’ente proprietario e verrà assegnato secondo le procedure previste dalla legge.

Le operazioni di recupero di immobili occupati abusivamente o sottoposti a confisca e sequestro proseguono su tutto il territorio della Città Metropolitana.