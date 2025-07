Sinner trionfa a Wimbledon: battuto Alcaraz in finale, è il quarto Slam per l’azzurro

LONDRA– Jannik Sinner è il nuovo re di. Il numero uno del mondo conquista per la prima volta lo Slam più prestigioso, superando incon il punteggio diindi gioco. Una vittoria che cancella l’amarezza della sconfitta nella finale del Roland Garros e permette all’azzurro di

Con questo successo, Sinner porta a quattro il numero di titoli Slam in carriera, consolidando il suo dominio in vetta alla classifica ATP e aprendo ufficialmente un nuovo capitolo nella rivalità con Alcaraz.

Durante la cerimonia di premiazione, visibilmente emozionato, Jannik ha reso omaggio al suo avversario e amico:

Il tennista italiano ha poi ringraziato la sua famiglia e il suo staff, accennando con un sorriso alla presenza del fratello:

“Grazie soprattutto a mio fratello: visto che non c’è la Formula 1 ha potuto essere qui”.

Sinner ha riflettuto anche sul duro percorso fatto per arrivare a questo momento:

“A Parigi la sconfitta è stata durissima, ma nei tornei importanti devi capire cosa non ha funzionato e lavorare lì. Sono grato di essere in salute e circondato da persone importanti. È un torneo dispendioso, ma essere in questa posizione è fantastico. Quando sei giovane è il sogno dei sogni, e ora sto vivendo il mio sogno: è bellissimo”.