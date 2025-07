Tragedia sulla statale 16: muore motociclista 58enne nel Foggiano

SAN PAOLO DI CIVITATEUn grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la, nei pressi dello, nel Foggiano. Quattro i mezzi coinvolti: una, duee un

A perdere la vita è stato un motociclista di 58 anni, residente a Foggia, deceduto in seguito al violento impatto con il mezzo pesante. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, tra cui due ambulanze e un elicottero del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Le autorità non escludono che possano essere acquisite anche immagini da telecamere di sorveglianza o eventuali testimonianze oculari.