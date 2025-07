Sparatoria al rione Tamburi di Taranto: un morto e tre feriti, uno è in gravi condizioni

TARANTO – È di un morto e tre feriti il bilancio della sparatoria avvenuta nella serata di oggi in via Machiavelli, nel rione Tamburi, nella zona delle cosiddette “case parcheggio”. Un episodio di estrema violenza che ha sconvolto il quartiere, già segnato da criticità sociali e tensioni.

Secondo quanto riferito da fonti sanitarie dell’Asl, uno degli uomini coinvolti è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Un altro, colpito alla testa, è stato ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata. Le sue condizioni sarebbero critiche.

La terza persona ha riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre una quarta è stata raggiunta da un colpo alla gamba destra ed è considerata non grave.

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti immediatamente polizia, carabinieri e agenti della polizia locale. Gli uomini della Scientifica hanno repertato diversi bossoli, segno che sarebbero stati esplosi numerosi colpi d’arma da fuoco.

Tra i feriti, secondo quanto trapelato nelle prime ore dell’indagine, ci sarebbe anche il figlio della persona deceduta, circostanza che potrebbe far ipotizzare un agguato mirato, forse maturato nell’ambito di vecchi rancori o dinamiche criminali del territorio.