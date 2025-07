Italia Femminile in semifinale: Girelli decisiva, Norvegia battuta 2-1

Facebook

– Impresa dell’Italia del calcio femminile agli Europei in corso in Svizzera: le Azzurre superano la Norvegia per 2-1 nei quarti di finale e volano in semifinale, dove affronteranno martedì 22 luglio, sempre a Ginevra, la vincente della sfida tra Inghilterra e Svezia.

Una partita intensa e ricca di emozioni, con una protagonista su tutte: Cristiana Girelli, autrice di una doppietta che regala alla Nazionale un traguardo storico.

Nel primo tempo le ragazze di Andrea Soncin partono bene. Al 9’ Arianna Caruso va vicinissima al gol con un tiro insidioso. Al 20’ è proprio Girelli ad avere un’ottima occasione di testa, ma il pallone termina alto. Due minuti dopo, Emma Severini sfiora ancora la rete. La Norvegia si fa vedere solo nel finale, con Ingrid Syrstad Engen che al 44’ calcia fuori da buona posizione.

Nella ripresa l’Italia sblocca subito il risultato: al 49’, Sofia Cantore scende sulla fascia destra e mette un cross preciso per Girelli, che con un tocco al volo di destro firma l’1-0. La Norvegia ha l’occasione per pareggiare al 60’, ma Ada Hegerberg calcia fuori un rigore assegnato per un fallo in area di Elena Linari. La stessa Hegerberg si riscatta al 66’, con una bella conclusione mancina in diagonale che vale l’1-1.

La gara sembra avviata ai supplementari, ma al minuto 89 arriva la svolta: ancora un cross di Cantore e ancora Girelli, questa volta di testa, insacca il gol vittoria. L’Italia resiste nel recupero e può festeggiare una qualificazione meritata.

Martedì prossimo, alle 21, le Azzurre torneranno in campo per giocarsi un posto nella finalissima. Intanto, questa sera occhi puntati su Inghilterra-Svezia, da cui uscirà l’avversaria della semifinale.