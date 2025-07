Taranto: servizi straordinari per una "movida sicura"

TARANTO - Nel corso del weekend, i Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree frequentate da giovani e alla sicurezza dei luoghi di aggregazione nella movida estiva. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza della comunità, tutelando la serenità dei cittadini durante le serate estive, in linea con la costante azione di presidio e prossimità che caratterizza l’operato dell’Arma sul territorio. In particolare, a Leporano, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno arrestato un uomo di circa 30 anni per il presunto reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa, sviluppata attraverso servizi di osservazione e controllo del territorio, ha consentito di individuare l’abitazione come possibile luogo di stoccaggio dello stupefacente.

Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto circa 10 chilogrammi di hashish, confezionati in panetti sottovuoto da 100 grammi ciascuno, oltre a materiale utile per il confezionamento delle dosi e una somma in contanti pari a quasi 2000 euro, ritenuta presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro e custoditi presso gli uffici dell’Arma in attesa delle successive operazioni di analisi. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Sono stati, poi, intensificati i controlli su strada con l’impiego di più pattuglie, in orari serali e notturni, soprattutto nelle zone con la più alta concentrazione di locali. Il servizio ha consentito di controllare complessivamente più di 100 persone e altrettanti veicoli e di contestare 4 infrazioni al Codice della Strada. È stato inoltre disposto il sequestro amministrativo di un veicolo.

Durante le attività, i militari dell’Arma hanno denunciato due persone per evasione dagli arresti domiciliari, due per prelievo irregolare di energia elettrica e una persona per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. Un ulteriore soggetto è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. In tale contesto, sono stati sequestrati ulteriori dosi di eroina e cocaina.

Si rappresenta che, in relazione alle ipotesi di reato contestate, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna e che, fino a quel momento, vige la presunzione di innocenza ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.