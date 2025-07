Tennis, torneo di Wimbledon: trionfa la polacca Iga Swiatek

FRANCESCO LOIACONO - Tra le donne la polacca Iga Swiatek trionfa nel torneo sull’ erba di Wimbledon. Vince in finale 6-0 6-0 in 57 minuti contro l’ americana Amanda Anisimova. Nel primo set la polacca con un servizio molto preciso prevale sull’ americana. Nel secondo set la polacca Iga Swiatek con il rovescio e i veloci colpi da fondo campo ottiene il successo.Per Iga Swiatek è il primo titolo vinto a Wimbledon nella sua carriera. Per l’americana è stata la prima finale in un torneo del Grande Slam. Per la polacca è il quinto titolo in un torneo del Grande Slam dopo i 4 titoli vinti al Roland Garros a Parigi e il titolo ottenuto negli USA Open. Per l’ americana l’unico torneo vinto nel 2025 è stato il WTA 1000 di Doha nel Qatar.