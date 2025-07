Calciomercato: il Lecce interessato al difensore Matias Perez

FRANCESCO LOIACONO - In Serie A il Lecce è interessato al difensore cileno Matias Perez del Curico Unido. In questa stagione Matias Perez ha disputato 17 partite nel Curico Unido nella Serie A del Cile. Nella sua carriera Perez ha giocato nel Curico Unido, nel Curico Unido Under 21 e nel Curico Unido Under 18. Inoltre è stato titolare per 7 gare nel Cile Under 20. E’ alto 1,92 metri, è molto forte di testa. Costa 500 Mila Euro.

Nei prossimi giorni il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’ area tecnica Pantaleo Corvino inizieranno la trattativa con i dirigenti del Curico Unido per cercare di acquistarlo in prestito o a titolo definitivo. Se Matias Perez arrivasse al Lecce rinforzerebbe in modo importante la difesa dei salentini. Nel prossimo campionato di Serie A i pugliesi cercheranno di ottenere la salvezza.