Tentativo di rapina a Campomarino Lido: turista aggredito da cinque giovani nella notte

CAMPOMARINO LIDO - Paura nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 luglio a Campomarino Lido, dove un turista originario di San Severo è stato vittima di un tentativo di rapina mentre passeggiava con la moglie.Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava lungo una via del centro turistico quando è stato avvicinato da un gruppo di cinque giovani. Uno di loro ha tentato di strappargli dal collo una catenina d’oro. Il turista, però, ha reagito prontamente colpendo l’aggressore e ingaggiando una breve colluttazione.Durante il confronto fisico, l’uomo ha riportato ferite alla testa, a un ginocchio e a un braccio, ma è riuscito comunque a mettere in fuga i malviventi, che si sono dileguati nella notte. Visibilmente scosso, si è recato poco dopo alla guardia medica per ricevere le prime cure.Nel pomeriggio di sabato 19 luglio, il turista ha sporto formale denuncia presso la stazione dei carabinieri di Termoli, fornendo la sua testimonianza e tutti gli elementi utili a identificare i responsabili.Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e stanno visionando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona. L’aggressione è avvenuta in un’area solitamente tranquilla e molto frequentata durante il periodo estivo, alimentando preoccupazione tra residenti e villeggianti.