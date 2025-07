Tragedia all’alba sulla provinciale tra Torricella e Lizzano: muore un uomo di 70 anni

TORRICELLA – Drammatico incidente stradale questa mattina all’alba sulla, nel Tarantino. Un uomo di, alla guida del suo, ha perso la vita a seguito di uncon un’autovettura.

L’impatto è stato fatale per l’anziano: le ferite riportate erano troppo gravi e i soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il conducente dell’auto, un giovane del posto, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Manduria. Al momento le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.