Ssc Bari fb





Le date precedentemente menzionate restano provvisorie in attesa di definire il programma degli anticipi e dei posticipi, legato alle esigenze televisive. Dopo le prime due giornate di campionato, inframezzate dalla sosta del 6-7 settembre per gli impegni delle Nazionali, seguiranno le due trasferte consecutive in casa di Modena e Palermo.

- La Serie B 2025-2026 del Bari inizierà a Venezia il 23 agosto. E' quanto definito dal sorteggio dei calendari del prossimo torneo cadetto, effettuato a Mantova nella serata di mercoledì 30 luglio 2025. Dopo la trasferta veneziana prevista per sabato 23 agosto, il Bari esordirà al San Nicola il 30 agosto contro il Monza, retrocesso in Serie B con Empoli e Venezia.