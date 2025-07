Molfetta da record: due giorni di emozioni agli Assoluti Puglia 2025

Tra sprint infuocati e pedane incandescenti, brillano Serrone, Langiulli, Roselli, Lukaszek e Trabacca. Giovani e veterani scrivono la storia sotto il cielo dello stadio Cozzoli.

Due giornate di adrenalina pura hanno acceso lo Stadio “Mario Saverio Cozzoli” di Molfetta, l’11 e 12 luglio, in occasione degli Assoluti Puglia 2025, la massima rassegna regionale dell’atletica. In uno scenario da cartolina e con una partecipazione da grandi occasioni, giovani promesse e veterani consolidati si sono dati battaglia tra corsie, pedane e cerchi, lasciando il segno con prestazioni che parlano già la lingua dei campionati nazionali.

Sprint: la velocità pugliese brucia l’asfalto

Nei 100 metri maschili, è il veterano Giuseppe Serrone (ADEN Exprivia DAI Optical Molfetta) a prendersi la scena con 10.63 in finale, dopo aver stampato un eccellente 10.38 in batteria. Alle sue spalle, a un solo centesimo, il talentuoso Paolo Langiulli (G.S. Avis Barletta), classe 2003, che con 10.64 conferma la sua ascesa tra i big. Sul podio anche Stefano Abbinante (10.71), mentre il giovane Matteo Masnada (2005) impressiona con 10.79.

Tra le donne, dominio netto di Letizia Bruno (U.S. Foggia), unica sotto i 12 secondi: 11.97. Ottima anche Sarah Albano (2008), seconda con 12.39, davanti alla più esperta Arianna Lazzati (12.56). Le due si scambiano i ruoli nei 200 metri, dove Lazzati trionfa in 25.51, seguita dalla baby Albano in 25.71.

Nei 200 maschili, Langiulli raddoppia il bottino con un convincente 21.22, davanti ancora a Masnada (21.60) e a un promettente Francesco Piccigallo (2009) in 22.50. Prestazioni che parlano di futuro e confermano la vivacità del settore sprint in Puglia.

Mezzofondo: Roselli imprendibile, Muciaccia detta il ritmo

Il mezzofondo regala emozioni e duelli intensi. Nei 1500 maschili, è Giancarlo Roselli (Aden Exprivia Molfetta) a dominare con 3:46.69, imponendo ritmo e controllo. Bravissimo anche il giovanissimo Simone Santomauro (2008), terzo con 4:00.44.

Roselli si ripete anche negli 800, con un altro successo in 1:53.38, mentre Santomauro è ancora sul podio (1:54.59), a testimoniare una giornata da incorniciare per il mezzofondo molfettese.

Tra le donne, negli 800, vince in scioltezza Alessia Muciaccia (2:10.91), davanti alla costante Elena Guaricci (2:16.28). La 2009 Claudia Freres è invece la rivelazione dei 1500 femminili, vinti con un ottimo 4:41.48.

Ostacoli e salti: tecnica e coraggio sulla pedana

Nei 400 ostacoli, grande prestazione per il diciassettenne Francesco Cormio (Giovani Atleti Bari), che vola in 53.57, mostrando talento e maturità. Sulle pedane dei salti, nel lungo maschile vince Cosimo Pio Sgherza (6.58), mentre tra le donne è Federica Palazzo (5.81) a prendersi il gradino più alto del podio.

Nel salto con l’asta, domina l’ospite toscano Vincenzo Viceré (4.60), ma sono i pugliesi Musicco (Ivan e Luca) e Belardi a illuminare la gara con salti da 4.40 m.

Nel triplo femminile, Claudia Laera (12.44) vince con vento a favore, ma è Yasmine Akakpovi (11.90) a brillare tra le pugliesi. Tra gli uomini, è Giosuè Solazzo (U.S. Foggia) a dominare con 13.75, davanti a Primiceri (13.64) e Parisi (13.55).

Lanci: potenza e precisione, Trabacca e Lukaszek protagonisti

Nel getto del peso, è Antonio Trabacca (Giovani Atleti Bari) a lasciare il segno con un poderoso 18.16 m, mostrando superiorità tecnica e fisica. Tra le donne, brilla Esmeralda Resta (10.23 m), mentre nel disco femminile è Martina Lukaszek (Foggia Atletica) a stupire con 44.45 m, misura di spessore nazionale.

Nel giavellotto, occhi puntati su Giovanni De Cesare (classe 2006), che lancia 64.21 m e strizza l’occhio agli Europei U20. Nella prova femminile, spicca la versatilità di Carlotta Elia, tra le migliori sia nel peso che nel disco.

Un movimento in salute, tra ambizione e talento

La due giorni di Molfetta ha confermato la grande vitalità dell’atletica pugliese. Il presidente Eusebio Haliti, al termine dell’evento, ha espresso soddisfazione:

«Era l’ultima occasione per il minimo in vista del Challenge e degli Assoluti. Avremo una rappresentanza importante anche agli Europei di Bergen. Questa prima parte di stagione è stata un successo in termini di numeri e qualità».

