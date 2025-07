Tragedia sulla Provinciale 144: muore in moto Davide Lippolis, 22 anni

BARI - È Davide Lippolis, 22 anni, il giovane deceduto nella serata di ieri in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 144, l’arteria che collega Carbonara a Triggiano. Il ragazzo, noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali, era alla guida di una moto quando si è scontrato violentemente contro un’autovettura a bordo della quale viaggiavano una coppia, marito e moglie. I due occupanti dell’auto sono rimasti illesi, ma in evidente stato di choc sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.L’impatto è stato particolarmente violento. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, non sarebbero stati rilevati segni di frenata sull’asfalto. Questo elemento fa ipotizzare che la moto viaggiasse a velocità sostenuta e che lo scontro sia avvenuto in modo improvviso, senza alcuna possibilità di evitare l’impatto.Per consentire i rilievi tecnici e la rimozione dei mezzi incidentati, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, causando inevitabili disagi alla circolazione. L’intera comunità è stata profondamente colpita dall’accaduto, anche a causa della reputazione già critica di quel tratto di strada, considerato da molti pericoloso.Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica esatta del sinistro e per verificare eventuali responsabilità.