Aggressione a Pane e Pomodoro: due ragazzi pestati dopo un rimprovero civile

BARI - Violenta aggressione nella notte tra venerdì e sabato sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari. Due giovani sono stati brutalmente picchiati dopo che una ragazza del loro gruppo aveva rivolto un rimprovero, in tono civile, a un gruppo di adulti che stava lanciando bottiglie in mare. Il gesto, volto a difendere l’ambiente, ha però scatenato la reazione spropositata della comitiva, evidentemente alterata da alcol e fuochi d’artificio usati illegalmente sulla spiaggia.Dalle parole si è passati in fretta ai fatti. La situazione è degenerata in un inseguimento: non tutti i ragazzi sono riusciti a fuggire e due di loro sono stati raggiunti e pestati con violenza. I giovani aggrediti si sono presentati la mattina seguente al pronto soccorso del Policlinico. Uno dei due ha riportato lesioni guaribili in 20 giorni.L’episodio riaccende i riflettori su tematiche urgenti come il controllo del territorio, il consumo incontrollato di alcol tra i giovani e la mancanza di rispetto per il bene comune. Le forze dell’ordine stanno indagando per individuare i responsabili.