Tragedia sulla SS16 a Bari: muore Giusy Lucente, travolta mentre prestava soccorso a una motociclista

Un gesto di altruismo si è trasformato in tragedia. È morta ieri sera sulla strada statale 16, all’altezza del quartiere San Paolo di Bari in direzione sud, Giusy Lucente, 41 anni, originaria di Acquaviva delle Fonti e residente a Sammichele di Bari. La donna è stata travolta da un SUV Mercedes mentre stava prestando soccorso a una giovane motociclista rimasta a terra dopo uno scontro con un’Audi.

Secondo le prime ricostruzioni, Giusy e il marito Vito si trovavano a bordo della loro Fiat 500 quando hanno assistito all’incidente. Senza esitare, si sono fermati e Giusy è scesa per offrire aiuto alla ragazza ferita. Pochi istanti dopo, un Mercedes guidato da un uomo anziano l’ha investita in pieno, senza lasciarle scampo.

Per la 41enne, molto conosciuta negli ambienti motociclistici locali come leader di un gruppo di biker, non c’è stato nulla da fare. Il marito ha riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

La giovane motociclista coinvolta nel primo impatto è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Paolo: ha riportato fratture alla gamba e alla colonna vertebrale, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

La notizia ha sconvolto la comunità motociclistica e i cittadini di Sammichele e Acquaviva, dove Giusy era molto amata. Sui social si moltiplicano in queste ore i messaggi di cordoglio e riconoscimento per la sua generosità e il suo coraggio.

Le autorità stanno ora accertando le dinamiche esatte dell’incidente. Resta la drammatica consapevolezza che un gesto di solidarietà può trasformarsi, in un attimo, in tragedia.