Tragico incidente sulla SS16: morta una donna incinta, il conducente del van ricoverato in Psichiatria

MOLA DI BARI – È ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Di Venere di Bari il 59enne barese che era alla guida del van coinvolto nel gravissimo incidente avvenuto nella notte tra sabato 26 e domenica 27 luglio sulla SS16, all’altezza dello svincolo per Mola. Nell’impatto ha perso la vita, 33enne originaria dell’Abruzzo e incinta al sesto mese.

L’uomo, secondo quanto riferito dai soccorritori, è stato trovato in stato confusionale e preda di allucinazioni. Dopo il trasporto in ospedale in evidente choc psicofisico, i medici hanno deciso per il suo ricovero in Psichiatria. Il van Mercedes che guidava, intestato a una società di Terlizzi, era in servizio per la piattaforma Uber.

Con Sara Turzo viaggiavano due colleghi: i tre erano diretti a Polignano a Mare dopo aver partecipato a un matrimonio. Nell’altro veicolo, un van Mercedes, si trovavano una coppia ucraina residente in Canada, entrambi 40enni, e il figlio di 9 anni. I turisti erano appena arrivati all’aeroporto di Bari e stavano raggiungendo un hotel a Monopoli per trascorrere una vacanza in Puglia.

Tutti e tre gli occupanti del van sono rimasti gravemente feriti: la coppia è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari, mentre il bambino è stato affidato alle cure dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII. Le sue condizioni restano sotto osservazione.

Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro, mentre la Procura di Bari ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica del sinistro. Le indagini dovranno accertare eventuali responsabilità e le condizioni psico-fisiche del conducente del van al momento dell’impatto.

La comunità abruzzese e quella pugliese sono sotto choc per una tragedia che ha colpito più famiglie e che solleva interrogativi anche sulla sicurezza dei servizi di trasporto privato e sullo stato di salute degli autisti impiegati.