Ugento, tragedia nei campi: trovato senza vita un 90enne. Fatale il caldo

UGENTO – Tragedia nelle campagne di Ugento, in provincia di Lecce, dove, 90 anni, è stato trovato privo di vita nel fondo agricolo di sua proprietà. L’anziano era uscito di casa nella mattinata di ieri, a bordo della sua auto, ma non aveva più fatto ritorno, facendo scattare l’allarme tra i familiari.

Sono stati proprio i nipoti, preoccupati per l’assenza prolungata, a rintracciare l’auto e a fare la drammatica scoperta: il corpo dell’uomo giaceva a terra, senza vita, all’interno del suo terreno.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e il medico legale, che ha effettuato i primi accertamenti. Secondo quanto emerso, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali, probabilmente riconducibili al caldo estremo che in questi giorni sta interessando l’intera regione.

Cosimo Citignola era molto conosciuto nella comunità locale, dove era apprezzato per il suo spirito laborioso e il profondo legame con la terra, che non aveva mai abbandonato nonostante l’età avanzata.

L’intera comunità di Ugento si stringe ora attorno alla famiglia, colpita da un lutto improvviso e doloroso, in un’estate segnata da temperature elevate che, purtroppo, possono rivelarsi fatali per le persone più fragili.