Trani, malore improvviso sulla litoranea: uomo salvato grazie a jogger e defibrillatore

– Momenti di forte apprensione questa mattina nei pressi dell’ex ristorante Linda, sulla litoranea di Colonna, dove un uomo di circa sessant’anni è stato colto da un grave malore mentre camminava sul marciapiede, non lontano dai lidi balneari.

Provvidenziale l’intervento di un gruppo di jogger presenti in zona, che hanno notato la scena e immediatamente allertato i soccorsi. I primi ad arrivare sono stati gli operatori del 118, che hanno trovato l’uomo in condizioni critiche. Fondamentale per salvargli la vita l’utilizzo tempestivo del defibrillatore semiautomatico e della somministrazione di ossigeno.

Dopo le prime manovre di rianimazione, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza della pronta reazione dei cittadini e della presenza di dispositivi salvavita accessibili sul territorio. Ancora una volta, il binomio tra tempestività e preparazione si è dimostrato decisivo per salvare una vita.