Truffa ai fondi Pnrr: sequestri per 486 mila euro, coinvolta anche la provincia Bat

BARLETTA - ANDRIA - TRANI - È coinvolta anche lanella vasta operazione condotta dalla, che ha eseguito un decreto dinell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla– sede di Venezia – su presunte

Al centro delle indagini un imprenditore padovano, che si autodefiniva “Business Angel”, già agli arresti domiciliari per reati economici connessi a fondi SIMEST per un valore di circa 1,7 milioni di euro.

Il blitz ha coinvolto sei province italiane – Treviso, Venezia, Padova, Brescia, Bari e Barletta-Andria-Trani – dove i militari del Nucleo di polizia Economico-Finanziaria di Treviso hanno eseguito il provvedimento cautelare nei confronti dell’imprenditore e di altri cinque indagati.

False sedi operative nel Sud Italia

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le società coinvolte avrebbero falsamente attestato l’esistenza di sedi operative nel Mezzogiorno, in realtà mai attivate, con l’obiettivo di accedere ai finanziamenti previsti dal Pnrr per le aree svantaggiate. Le imprese risultavano peraltro in stato di insolvenza e successivamente sono state sottoposte a liquidazione giudiziale.

I progetti dichiarati nelle istanze di finanziamento, inoltre, non sono mai stati avviati, configurando un disegno truffaldino che ha consentito agli indagati di ottenere indebitamente la prima tranche del finanziamento, pari al 50% del totale richiesto, per un importo complessivo di 486 mila euro.

Autoriciclaggio e spese personali

Di questi fondi, almeno 183 mila euro sarebbero stati autoriciclati e utilizzati per scopi privati, come il pagamento di debiti personali o per il beneficio diretto degli indagati, in violazione delle finalità pubbliche del Pnrr.

L’inchiesta è frutto di una stretta collaborazione tra la Procura Europea, la SIMEST S.p.A. (società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che gestisce i fondi per l’internazionalizzazione delle imprese) e il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza.

Secondo gli investigatori, il caso sarebbe l’ennesimo esempio di un sistema collaudato di frode, già utilizzato in passato per sottrarre fondi pubblici, ora adattato per colpire le risorse strategiche del Pnrr.