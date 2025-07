UniBa, 3mila iscritti al semestre filtro per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: prove nazionali a novembre

Sono circaattivato dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per i corsi di. Le iscrizioni, partite dopo la recente, si sono chiuse ufficialmente, come comunicato in una nota da UniBa.

Il nuovo modello di accesso prevede un semestre propedeutico senza test d’ingresso iniziale, durante il quale gli studenti dovranno frequentare obbligatoriamente le lezioni di Chimica e Biochimica, Fisica e Biologia, per un totale di 18 crediti formativi universitari (CFU), sei per ciascun insegnamento. Ogni studente dovrà scegliere una sede prioritaria, dove sarà tenuto a frequentare e sostenere gli esami.

Lezioni dal vivo e online, inizio l'8 settembre

Le attività didattiche inizieranno l’8 settembre e termineranno entro il 7 novembre. Le lezioni saranno offerte sia in presenza che in modalità sincrona online, per garantire ampia partecipazione. Al termine del semestre, sarà stilata una graduatoria nazionale unica sulla base dei risultati degli esami sostenuti, che stabilirà l’accesso effettivo ai corsi di laurea.

Esami nazionali identici per tutti

Gli esami obbligatori, uguali per tutti a livello nazionale, si svolgeranno in contemporanea in tutta Italia in due appelli:

20 novembre 2025

10 dicembre 2025, sempre alle ore 11.00.

I punteggi ottenuti nei tre esami concorreranno alla formazione della graduatoria nazionale che definirà chi potrà proseguire nel percorso formativo scelto.

Percorsi alternativi per chi non supera il filtro

Chi non rientrerà in graduatoria, potrà proseguire gli studi in uno dei corsi affini selezionati al momento dell’iscrizione, come specificato dall’Ateneo barese.

La nuova modalità segna una svolta storica nel sistema di accesso alle facoltà mediche in Italia e rappresenta una sfida per studenti e università, chiamati a coniugare qualità formativa e maggiore equità nell’accesso ai corsi di laurea più ambiti.

