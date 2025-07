Veronica Rudian, la pianista e compositrice ospite al Festival ”Primigenia Awards”

La pianista Veronica Rudian, Sabato 26 Luglio, si esibirà all’interno dei ”Primigenia Awards”, in Piazza Regina Margherita a Roma.

Il Festival è organizzato per il terzo anno dall’APS “Il Principe”, associazione nata nel 2014 che dal 2020 gestisce il Mentelocale 3.0, storico locale di Palestrina dedicato alla musica live. Con i Primigenia Music Awards l’associazione si pone l’ambizioso obiettivo di realizzare un festival musicale per artisti emergenti. La direzione artistica è affidata a Pippo Rinaldi, in arte Kaballà, musicista e cantautore che nel corso della sua trentennale carriera ha collaborato con artisti del calibro di Mario Venuti, Antonella Ruggiero, Anna Oxa, Mietta, Alex Britti e molti altri.

”In occasione dei Primigenia Music Awards – spiega Veronica – avrò l’onore di essere ospite sul palco di Piazza Regina Margherita e di esibirmi con alcuni brani tratti dal mio ultimo EP Endless. È un progetto strumentale, in stile pop/new age per solo pianoforte, nato da emozioni vere, vissute, che ho lasciato scorrere tra le dita come fossero parole. Ogni brano racconta una parte di me, ciò che ho perduto, ciò che sto cercando, e ciò che ho trovato lungo il cammino. Sarà un momento intimo, senza filtri. Solo me, il mio pianoforte e le emozioni di Endless, un viaggio nel cuore delle emozioni che resistono al tempo, al cambiamento, al silenzio. È una colonna sonora dell’anima, che mi ha insegnato che la musica può curare, anche quando non abbiamo le parole per farlo”.

Veronica Rudian vanta prestigiose collaborazioni, tra cui quella con Donnie Herron, il polistrumentista di Bob Dylan e l’attore romano Michele La Ginestra. Lo scorso 1° gennaio partecipa alla 30ª edizione del “Concerto di Natale per la Pace in Vaticano” trasmesso su Canale 5 accompagnando al pianoforte la cantante Amy Lee degli Evanescence. Il 26 Aprile 2025 ha aperto il concerto di Alberto Fortis al Teatro Comunale di Ventimiglia.