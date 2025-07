Wimbledon, esordio perfetto per Sinner: domina Nardi in tre set

LONDRA–non sbaglia all’esordio ae conferma il suo status dicon una prova solida e autoritaria. Suldell’All England Club, l’altoatesino ha superato in tre set il connazionale, chiudendo il match con il punteggio diin appena

Dopo un primo set equilibrato, deciso da un singolo break, Sinner ha preso pieno controllo dell’incontro dalla metà del secondo parziale, grazie anche all’efficacia della prima di servizio e a una maggiore aggressività in risposta. Il terzo set è stato un autentico monologo: Nardi, in evidente difficoltà, non è riuscito a opporre resistenza allo strapotere tecnico e fisico del numero uno del mondo, che ha chiuso il match con un secco 6-0.

Sinner, tra i principali favoriti per il titolo, accede così al secondo turno, dove affronterà l’australiano Aleksandar Vukic, vittorioso contro il taiwanese Tseng.

Per il tennista italiano è la conferma di un momento straordinario: dopo aver conquistato il trono ATP, Sinner cerca ora la consacrazione definitiva sull’erba londinese, dove punta a migliorare la semifinale raggiunta lo scorso anno.