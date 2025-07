Wimbledon, show degli italiani: Cobolli e Sonego agli ottavi. Out Cocciaretto, avanti Djokovic e Dimitrov

Il terzo turno diregala emozioni e grandi soddisfazioni per il tennis azzurro.firma l'impresa sull'erba londinese superando con autorità il cecocon un nettoe vola per la prima volta in carriera aglidi uno Slam.

A raggiungerlo è Lorenzo Sonego, protagonista di una battaglia epica contro l’americano Brandon Nakashima. Il torinese si impone al termine di una maratona con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 3-6, 7-6, dimostrando grinta, solidità e freddezza nei momenti chiave.

Tra i big del circuito, Grigor Dimitrov si conferma in forma battendo l’austriaco Sebastian Ofner per 6-3, 6-4, 7-6. Prosegue senza problemi anche il cammino del sette volte campione del torneo Novak Djokovic, che domina il connazionale Miomir Kecmanovic per 6-3, 6-0, 6-4.

Successo agevole per l’australiano Alex De Minaur, che elimina il danese August Holmgren in tre set (6-4, 7-6, 6-3), mentre il croato Marin Cilic ha la meglio sullo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-2, 6-4.

Cocciaretto fuori, Rybakina eliminata a sorpresa

In campo femminile, finisce al terzo turno il cammino di Elisabetta Cocciaretto, che cede in tre set alla svizzera Belinda Bencic (6-4, 3-6, 7-6) dopo una lunga battaglia. Grande delusione anche per la kazaka Elena Rybakina, numero 4 del seeding, eliminata dalla danese Clara Tauson per 7-6, 6-3.

Prosegue il sogno della giovane russa Mirra Andreeva, che batte l’americana Hailey Baptista, mentre Emma Navarro recupera un set di svantaggio e si impone sulla ceca Barbora Krejcikova per 2-6, 6-3, 6-4.

Avanza anche l’ucraina Dajana Yastremska, che regola in tre set la spagnola Jessica Bouzas Maneiro (6-1, 2-6, 6-3).