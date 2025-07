Serie A, il Lecce punta su Gennaro Borrelli: possibile rinforzo per l'attacco giallorosso

FRANCESCO LOIACONOIlguarda al mercato degli svincolati per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista del prossimo campionato di. Nel mirino della dirigenza salentina c’è, attaccante classe 2000 reduce da una stagione incon la maglia del

Borrelli, svincolato dopo il caos societario che ha travolto il club lombardo, ha collezionato 34 presenze e 6 gol nella stagione 2023/2024. Il Brescia, infatti, è stato penalizzato di 4 punti per irregolarità fiscali legate al pagamento degli stipendi di marzo con crediti d’imposta inesistenti, ed è stato successivamente retrocesso d’ufficio in Serie C. Il mancato rispetto dei criteri economico-finanziari ha poi impedito al club l’iscrizione anche in terza serie, rendendo tutti i calciatori liberi a parametro zero.

Nel corso della sua carriera, Borrelli ha vestito le maglie di Pescara, Frosinone, Monopoli, Juve Stabia, Cosenza e Brescia, oltre ad aver militato nei settori giovanili del Pescara Under 17 e Under 19.

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino avrebbero in programma un incontro con il giocatore nei prossimi giorni per valutare l’acquisto a titolo definitivo.

L’arrivo di Borrelli rappresenterebbe un tassello importante nella strategia di rafforzamento del club giallorosso, che punta a conquistare la salvezza anche nella prossima stagione di Serie A. La fisicità e la duttilità dell’attaccante napoletano potrebbero rivelarsi preziose in un campionato sempre più competitivo.